Чемпіон світу: Я б дав Канело урок боксу

Володар пояса WBC у напівважкому дивізіоні Віллі Гатчінсон (21-2, 14 КО) заявив про бажання провести поєдинок із Саулем Альваресом (64-3-2, 39 КО), який є чемпіоном світу тієї ж організації у другій середній вазі.

Про це повідомляє The Ring.

"Мені не дуже цікаво було б просто вийти з ним на ринг. Мене цікавить лише перемога над цим чоловіком. Він переходить у мою вагову категорію, і йому вже 40 років. Я б дав Канело урок боксу. Він – чудовий чемпіон і показав себе неймовірно. Я спостерігав за ним усе своє життя. Чудовий боєць. Неймовірний. Але його час минув. Чесно кажучи, я навіть не дивився його останній бій.

Я знаю, наскільки він сильний, і знаю, на що він здатний, але його час минув, друже. Розумієш, про що я? Не можна так битися в 37, 38, 40 — скільки там йому. Я вважаю, що його час минув, і, ймовірно, минув ще два роки тому. Він вже просто дограє. Тож я вірю: якби він вийшов на ринг проти мене, я б з ним розправився", – сказав Гатчінсон.