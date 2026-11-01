Часом він дуже хитрий: відомий тренер оцінив рівень і перспективи сучасного Канело

Американський тренер Малік Скотт оцінив рівень Сауля Альвареса (64-3-2, 39 KO) після перемоги над Крістіаном Мбіллі (29-1-1, 24 KO) в поєдинку за титул WBC у другій середній вазі.

Про це повідомляє DAZN Boxing.

"Канело зараз на 75% від піку. Ймовірно, у цій ваговій категорії ніхто не зможе перемогти навіть такого Сауля. Дивізіон просто не такий сильний, і я також вважаю, що він використовуватиме той самий підхід в бою з Хамзою Шіразом, який він використовував проти Каллума Сміта", – сказав Скотт.

Фахівець розповів, у чому бачить особливість мексиканця та висловився про його тріумф у протистоянні із французом:

"Часом він дуже хитрий. Я помічаю, що навіть коли він притиснутий до канатів, то суперники просто не можуть влучити, а свої удари вони завдають на емоціях. Їм бракує його спокою, холоднокровності та зібраності. Канело зараз на тому етапі, коли він знає, як зробити бої високого рівня дуже хорошими та цікавими спарингами, і, на мою думку, саме це він і зробив сьогодні ввечері. І я все ще скажу те, що вже казав про Мбіллі. Він – убивця, але вбивцю сьогодні ввечері приборкав той, кого вважають великим бійцем".

Зазначимо, що Канело здолав Мбіллі одноголосним рішенням суддів. Вони зафіксували його перемогу з рахунком 115:112, 116:111, 117:110.

Після поєдинку легендарний мексиканець назвав боксера, з яким хоче розділити ринг. Він прагне провести реванш із Теренсом Кроуфордом, якому програв восени 2025 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу.