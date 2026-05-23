Лозан: Верховен здивує характером та чемпіонським стержнем
Напередодні чемпіонського поєдинку у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном, на кону якого стоятимуть пояси WBC, WBA, IBF та The Ring (усі належать Усику), своїми очікуваннями від бою поділився перспективний боксер Данило Лозан.
Сіренко: Верховену не вистачить боксерської школи в бою з Усиком
Зокрема, Лозан не бачить шансів для нідерландця та відзначає, що здивувати Верховен зможе лише характером і забороненими у боксі ударами.
– Чого очікуєш від поєдинку від поєдинку Усик – Верховен, можливо, якихось сюрпризів?
– Очікую гарного та технічного бою, чимось, я думаю, Ріко нас здивує. Та все ж, ближче до середини, та після неї буде колосальна перевага в Олександра.
– На твою думку, що цей поєдинок може дати Олександру і навіщо він взагалі йому?
– Як Усик казав "дайте мені робити те, що я хочу". Тому цей поєдинок – це те, що хоче Олександр. Про якесь наслідування чи регалії вже мова йти не може, він пройшов цю гру, причому декілька разів. А тепер він грає так би мовити в насолоду.
– Такі поєдинки це плюс чи мінус для світового боксу?
– Авжеж, більше плюс, адже це популяризація нашого виду спорту, яка поєднує людей з різних сфер діяльності чи інших видів спорту. Це цікаво, все відбувається чітко в межах правил.
– Чи може Верховен здивувати Олександра?
– Лоу кік чи маваші (удари ногами. – ред.) в голову або бекфіст (удар тильною стороною кулака, який використовують в ММА. – ред.). Хоч цього в боксі не можна, та це б точно здивувало Олександра. (сміється). Якщо серйозно, думаю, Ріко здивує Олександра своїм характером та чемпіонським стержнем.
– Чи протриває цей бій довше аніж 6 раундів?
– Так, я думаю бій пройде довше 6 раундів. Але точно не всі 12.
– Що далі для Олександра? Чекаємо на трилогію із Ф'юрі?
– Олександру залишається робити те, що він хоче. А "жадібне пузо" (Тайсон Ф'юрі. – ред.) нехай вешкається собі з іншими, не бачу сенсу в трилогії. Хіба, якщо хтось знайде десь 1 млрд $.
– А кого б хотів побачити з Олександром в наступних боях?
– Тут треба подумати, можна з Василем Ткачуком, по габаритам плюс мінус однакові і часто бʼються з набагато більшими за себе слонами, тому було б цікаво. (сміється).
Жартую, звісно, якщо серйозно, то нікого вже поруч не бачу, якщо ми говоримо про спортивний інтерес. Якщо ж комерційний – то це може бути будь-хто популярний.
***
Бій Усик – Верховен відбудеться в суботу, 23 травня. Орієнтовний початок – після 23:45 за київським часом.
Нагадаємо, Верховен переважив Усика на майже 12 кг
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою Усик – Верховен.
Де та як дивитися бій читайте за посиланням.