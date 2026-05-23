Лозан: Верховен здивує характером та чемпіонським стержнем

Напередодні чемпіонського поєдинку у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном, на кону якого стоятимуть пояси WBC, WBA, IBF та The Ring (усі належать Усику), своїми очікуваннями від бою поділився перспективний боксер Данило Лозан.

Зокрема, Лозан не бачить шансів для нідерландця та відзначає, що здивувати Верховен зможе лише характером і забороненими у боксі ударами.

– Чого очікуєш від поєдинку від поєдинку Усик – Верховен, можливо, якихось сюрпризів?

– Очікую гарного та технічного бою, чимось, я думаю, Ріко нас здивує. Та все ж, ближче до середини, та після неї буде колосальна перевага в Олександра.

– На твою думку, що цей поєдинок може дати Олександру і навіщо він взагалі йому?

– Як Усик казав "дайте мені робити те, що я хочу". Тому цей поєдинок – це те, що хоче Олександр. Про якесь наслідування чи регалії вже мова йти не може, він пройшов цю гру, причому декілька разів. А тепер він грає так би мовити в насолоду.

– Такі поєдинки це плюс чи мінус для світового боксу?

– Авжеж, більше плюс, адже це популяризація нашого виду спорту, яка поєднує людей з різних сфер діяльності чи інших видів спорту. Це цікаво, все відбувається чітко в межах правил.

– Чи може Верховен здивувати Олександра?

– Лоу кік чи маваші (удари ногами. – ред.) в голову або бекфіст (удар тильною стороною кулака, який використовують в ММА. – ред.). Хоч цього в боксі не можна, та це б точно здивувало Олександра. (сміється). Якщо серйозно, думаю, Ріко здивує Олександра своїм характером та чемпіонським стержнем.

– Чи протриває цей бій довше аніж 6 раундів?

– Так, я думаю бій пройде довше 6 раундів. Але точно не всі 12.

– Що далі для Олександра? Чекаємо на трилогію із Ф'юрі?

– Олександру залишається робити те, що він хоче. А "жадібне пузо" (Тайсон Ф'юрі. – ред.) нехай вешкається собі з іншими, не бачу сенсу в трилогії. Хіба, якщо хтось знайде десь 1 млрд $.

– А кого б хотів побачити з Олександром в наступних боях?

– Тут треба подумати, можна з Василем Ткачуком, по габаритам плюс мінус однакові і часто бʼються з набагато більшими за себе слонами, тому було б цікаво. (сміється).

Жартую, звісно, якщо серйозно, то нікого вже поруч не бачу, якщо ми говоримо про спортивний інтерес. Якщо ж комерційний – то це може бути будь-хто популярний.

***

Бій Усик – Верховен відбудеться в суботу, 23 травня. Орієнтовний початок – після 23:45 за київським часом.

Нагадаємо, Верховен переважив Усика на майже 12 кг

