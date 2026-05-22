Верховен переважив Усика перед боєм

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Ріко виявився значно важчим за українця – його вага склала 117,3 кг. Водночас український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі – 105,8 кг.

Результати зважування:

Олександр Усик – 105,8 кг.

Ріко Верховен – 117,3 кг.

Олеесандр Усик та Ріко Верховен

Фото: Denys Didkivskyi

Зазначимо, що для українця це рекордна вага у кар'єрі. До цього найбільшим результатом було 103,1 кг. Така вага в Усика фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра нокаутом у п'ятому раунді.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.