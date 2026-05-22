Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Верховен переважив Усика перед боєм

Олександр Булава — 22 травня 2026, 20:58
Верховен переважив Усика перед боєм
Олександр Усик і Ріко Верховен
Getty Images

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели офіційну церемонію зважування перед поєдинком.

Ріко виявився значно важчим за українця – його вага склала 117,3 кг. Водночас український боксер показав рекордну вагу у своїй кар'єрі – 105,8 кг.

Результати зважування:

  • Олександр Усик – 105,8 кг.
  • Ріко Верховен – 117,3 кг.
Олеесандр Усик та Ріко Верховен
Олеесандр Усик та Ріко Верховен

Фото: Denys Didkivskyi

Зазначимо, що для українця це рекордна вага у кар'єрі. До цього найбільшим результатом було 103,1 кг. Така вага в Усика фіксувалася перед реваншем з Даніелем Дюбуа, який завершився перемогою Олександра нокаутом у п'ятому раунді.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Олександр Усик Ріко Верховен

Олександр Усик

Кроуфорд: Усик швидко розгадає Верховена
Усик – Верховен: українець отримає космічний гонорар за бій
Усик – Верховен. Онлайн-трансляція церемонії зважування боксерів
Сіренко: Верховену не вистачить боксерської школи в бою з Усиком
Він просто його виснажить: Джошуа – про бій Усика з Верховеном

Останні новини