Сіренко: Верховену не вистачить боксерської школи в бою з Усиком

Уже в суботу, 23 травня, Олександр Усик захищатиме пояси WBC, WBA, IBF та The Ring у поєдинку проти маловідомого у світі боксу нідерландця Ріко Верховена.

Напередодні поєдинку український боксер важкої ваги Владислав Сіренко поділився своїми очікуваннями від бою та розповів, чи зможе кікбоксер припіднести сюрпризи в ринзі найкращому важковаговику покоління.

– Владе, чого ти очікуєш від поєдинку Усика та Верховена?

– Повного тактичного домінування Усика. Верховен дуже витривалий і вміє тримати удар. Усик не поспішатиме і спочатку виснажить суперника, тому розв'язка буде у пізніх раундах.

– Що може запропонувати абсолютному чемпіону світу з боксу кікбоксер?

– Ріко запропонує габарити, атлетизм, пресинг і міцне підборіддя. Здивувати Усика йому нічим. Без ударів ногами Верховену не вистачить боксерської школи та швидкості. Сюрпризи малоймовірні, бо боксерський клас Олександра значно вищий. Верховен може здивувати лише випадковим важким ударом на початку бою.

– Олександр вже в тому становищі, коли сам може обирати суперника?

– Так, це величезний фінансовий чек для нього і медійний мегафайт біля пірамід. Це плюс для популяризації нашого спорту та маркетингу. Бій залучить величезну аудиторію з кікбоксингу. Проте для спортивної інтриги в хевівейті це скоріше нейтральна подія.

– Що далі для Усика, з огляду на твої очікування?

– Напевно, трилогія з Тайсоном або Дюбуа.

Нагадаємо, суперники провели дуель поглядів, а зважування відбудеться 22 травня о 19:30 за київським часом

