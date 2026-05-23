Усик зробив свій вибір: стало відомо, в яких рукавичках українець битиметься з Верховеном

Напередодні поєдинку між Олександром Усиком та Ріко Верховеном команди спортсменів провели одну з обов'язкових передматчевих процедур – затвердження рукавичок, у яких боксери вийдуть на ринг.

Від команди Усика участь у процесі взяв його багаторічний катмен Рас Анбер.

Особливу увагу фанатів привернув вибір самого українця. Для поєдинку Усик обрав елегантні білі рукавички з коричневими манжетами та золотими орнаментами, які чудово вписуються у його фірмовий стиль.

Натомість Верховен віддасть перевагу більш агресивному дизайну – нідерландець вийде на бій у чорних рукавичках із червоними вставками.

Нагадаємо, бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

За цей поєдинок бійці отримають солідні гонорари, проте наразі відома лише сума, яку заробить українець.

Напередодні Усик та Верховен провели фінальну дуель поглядів перед боєм.