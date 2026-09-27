Усик назвав професію, якою планує займатись після завершення кар'єри

Колишній абсолют Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів про свої плани після завершення кар'єри.

Його слова передає ConnectujMe.

Українець заявив, що хоче залишитись у боксі. Він збирається спробувати себе в ролі тренера.

"Плани? Слухайте, бокс, я думаю, буде зі мною до кінця, бо сьогодні бокс дає мені можливості, друзів, команду, певну популярність... Після завершення спортивної кар'єри я хочу спробувати себе в ролі тренера, адже в мене накопичилося чимало знань про бокс. Не лише про бокс, а й про спорт у цілому. Це в комплексі. Я бігаю, плаваю, займаюся силовими вправами. Усе це разом, адже ми не лише проводимо бої з тінню чи спаринги. Мені подобаються бої із тінню, подобаються спаринги. Фізична підготовка, масаж, відновлення – це все комплексний процес", – сказав Усик.

Зазначимо, що влітку Олександр звільнив усі пояси та заявив, що в нього залишився "Last dance". Очікується, що його наступним суперником стане Деонтей Вайлдер.

Також була інформація, що Усик може провести трилогію з Тайсоном Ф'юрі. Напередодні британець знову згадав про цей бій.