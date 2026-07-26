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Джошуа вважає, що в бою з Пренгою проявив чемпіонський характер

Руслан Травкін — 26 липня 2026, 05:22
Джошуа вважає, що в бою з Пренгою проявив чемпіонський характер
x.com/MatchroomBoxing

Зірковий боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) вважає, що під час поєдинку з Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) він проявив чемпіонський характер.

Слова ексчемпіона світу цитує Ringmagazine.com.

"Ось що роблять чемпіони: ми піднімаємося, встаємо на ноги і йдемо далі. Це девіз життя".

Уже на перших секундах могла статися сенсація. Пренга відправив фаворита в нокдаун. Згодом андердог відправив Джошуа вдруге в нокдаун.

Ентоні під час перерви відпочив. У другому раунді почав працювати з дистанції та проводити комбінації. Це дозволило нокаутувати опонента.

Британець похвалив Крістіана. Навіть натякнув, що Едді Гірн захоче підписати його в Matchroom Boxing.

"Він сильний хлопець, знаєте, думаю, Едді Хірн зараз хоче підписати з ним контракт. У нього все вийде, у нього світле майбутнє.

Ясерйозний боєць, який знає, що робити на рингу. Можливо, з трохи більшим досвідом він буде на одному рівні з рештою нас. Він сильний і витривалий, він став для мене серйозним випробуванням". 

Огляд бою 

Джошуа, перебуваючи на ринзі, також нагадав усім, що чекає на двобій проти Тайсона Ф'юрі. 

У рингсайді його підтримував Олександр Усик. Український боксер оплесками відреагував на перемогу свого друга. 

Бокс Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

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