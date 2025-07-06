Чісора критично висловився про можливість трилогії Усика та Ф'юрі

Відомий британський боксер Дерек Чісора не хоче бачити третій бій між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Спортсмен дав вичерпний коментар Talksport.

"Ми не хочемо бачити третій бій Усика та Ф'юрі. Суспільство вже бачило це двічі – результат той самий. Нащо нам на це дивитись? Що Тайсон може зробити нового? Нічого.

Ми хочемо побачити його бій проти Ентоні Джошуа і нічого більше", – резюмував Чісора.

Напередодні 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Останні поєдинки ексчемпіон провів саме проти українця. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.

Раніше ідею третього поєдинку між Усиком та Ф'юрі розкритикував відомий промоутер Едді Гірн.