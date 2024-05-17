Шанси українця мінімальні: букмекери не вірять у перемогу Берінчика в бою з Наваретте
Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) є явним аутсайдером бою проти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.
Такої думки схиляються букмекери, які зовсім не вірять в успіх українця.
- Перемога Наваррете 1.17
- Перемога Берінчика 4.55
Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,67).
Нокаут від Берінчика може стати абсолютною сенсацією. На таку подію букмекери дають коефіцієнти майже рівні можливій нічиї.
- Перемога Наваррете за балами 2.05
- Перемога Берінчика за балами 7.50
- Дострокова перемога Наваррете 2.37
- Дострокова перемога Берінчика 15.00
- Нічия 19.00
Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.
Напередодні Берінчик та Наваррете провели битву поглядів, на якій український боксер увімкнув сирену.
Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.