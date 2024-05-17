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Шанси українця мінімальні: букмекери не вірять у перемогу Берінчика в бою з Наваретте

Станіслав Лисак — 17 травня, 17:30
Шанси українця мінімальні: букмекери не вірять у перемогу Берінчика в бою з Наваретте

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) є явним аутсайдером бою проти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

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Такої думки схиляються букмекери, які зовсім не вірять в успіх українця.

  • Перемога Наваррете 1.17
  • Перемога Берінчика 4.55

Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,67).

Нокаут від Берінчика може стати абсолютною сенсацією. На таку подію букмекери дають коефіцієнти майже рівні можливій нічиї.

  • Перемога Наваррете за балами 2.05
  • Перемога Берінчика за балами 7.50
  • Дострокова перемога Наваррете 2.37
  • Дострокова перемога Берінчика 15.00
  • Нічия 19.00
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Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Напередодні Берінчик та Наваррете провели битву поглядів, на якій український боксер увімкнув сирену.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.

Денис Берінчик Еммануель Наваррете

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