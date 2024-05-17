Шанси українця мінімальні: букмекери не вірять у перемогу Берінчика в бою з Наваретте

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) є явним аутсайдером бою проти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Такої думки схиляються букмекери, які зовсім не вірять в успіх українця.

Перемога Наваррете 1.17

Перемога Берінчика 4.55

Найбільш ймовірним сценарієм бою є проходження всієї, 12-раундової, дистанції (коефіцієнт 1,67).

Нокаут від Берінчика може стати абсолютною сенсацією. На таку подію букмекери дають коефіцієнти майже рівні можливій нічиї.

Перемога Наваррете за балами 2.05

Перемога Берінчика за балами 7.50

Дострокова перемога Наваррете 2.37

Дострокова перемога Берінчика 15.00

Нічия 19.00

Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Напередодні Берінчик та Наваррете провели битву поглядів, на якій український боксер увімкнув сирену.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.