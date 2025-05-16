Це буде війна: Богачук хоче отримати бій проти росіянина

Українець Сергій Богачук (24-2, 23 KO) хоче отримати бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що отримаю цей бій. Я хочу цього поєдинку. Він хороший суперник. Це хороший бій для мене.

Сподіваюся, мій промоутер зможе провести бій цього року. Думаю, це буде війна, дуже цікавий і небезпечний бій", – розповів Богачук.