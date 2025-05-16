Це буде війна: Богачук хоче отримати бій проти росіянина
Сергій Богачук
Fight News
Українець Сергій Богачук (24-2, 23 KO) хоче отримати бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).
Цитує боксера The Ring.
"Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що отримаю цей бій. Я хочу цього поєдинку. Він хороший суперник. Це хороший бій для мене.
Сподіваюся, мій промоутер зможе провести бій цього року. Думаю, це буде війна, дуже цікавий і небезпечний бій", – розповів Богачук.
Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.
Наступний бій він проведе проти американця Майкла Фокса (24-4, 5 КО), який відбудеться 17 травня у США.