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Це буде війна: Богачук хоче отримати бій проти росіянина

Олександр Булава — 16 травня 2025, 21:23
Це буде війна: Богачук хоче отримати бій проти росіянина
Сергій Богачук
Fight News

Українець Сергій Богачук (24-2, 23 KO) хоче отримати бій проти російського чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Цитує боксера The Ring.

"Я також хотів би побитися з Бахрамом. Сподіваюся, що отримаю цей бій. Я хочу цього поєдинку. Він хороший суперник. Це хороший бій для мене.

Сподіваюся, мій промоутер зможе провести бій цього року. Думаю, це буде війна, дуже цікавий і небезпечний бій", – розповів Богачук.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Наступний бій він проведе проти американця Майкла Фокса (24-4, 5 КО), який відбудеться 17 травня у США.

Сергій Богачук Бахрам Муртазалієв

Сергій Богачук

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