Зірковий росіянин: промоутер назвав бажаного суперника для Богачука

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (25-2, 24 КО), заявив, що українець хотів би провести бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Про це він сказав у коментарі для TheRingmagazine.

"Ми розглядаємо поєдинок проти Бахрама Муртазалієва. Це приголомшливий поєдинок із розряду "Бій року", який не можна пропустити.

Обидва хлопці величезні панчери і сильні хлопці. Вони воїни і обидва хочуть побитися один з одним.

Сергій погодився побитися з Бахрамом, і, як я розумію, Муртазалієв теж погодився. Питання лише в тому, щоб знайти місце або вечір боксу для проведення цього бою. Це був би чудовий поєдинок в андеркарді бою Канело Альварес – Теренс Кроуфорд", – заявив Леффлер.