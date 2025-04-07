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Зірковий росіянин: промоутер назвав бажаного суперника для Богачука

Руслан Травкін — 7 квітня 2025, 11:02
Зірковий росіянин: промоутер назвав бажаного суперника для Богачука
Сергій Богачук
Фото x.com/BernieBahrmasel

Промоутер Том Леффлер, який представляє інтереси Сергія Богачука (25-2, 24 КО), заявив, що українець хотів би провести бій проти росіянина Бахрама Муртазалієва (23-0, 17 КО).

Про це він сказав у коментарі для TheRingmagazine.

"Ми розглядаємо поєдинок проти Бахрама Муртазалієва. Це приголомшливий поєдинок із розряду "Бій року", який не можна пропустити.

Обидва хлопці величезні панчери і сильні хлопці. Вони воїни і обидва хочуть побитися один з одним.

Сергій погодився побитися з Бахрамом, і, як я розумію, Муртазалієв теж погодився. Питання лише в тому, щоб знайти місце або вечір боксу для проведення цього бою. Це був би чудовий поєдинок в андеркарді бою Канело Альварес – Теренс Кроуфорд", – заявив Леффлер.

Нагадаємо, Богачук повернеться на ринг 17 травня. Його суперником буде американець Майкл Фокс. 

Бокс Сергій Богачук Том Леффлер

Сергій Богачук

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