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Богачук: Мені потрібен бій з Фундорою

Олександр Булава — 16 травня 2025, 20:25
Богачук: Мені потрібен бій з Фундорою
Сергій Богачук
Пресслужба Riyadh Season

Український боксер Сергій Богачук (25-2, 24 КО) хоче провести бій проти чемпіона WBC у першій середній вазі Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 KO).

Цитує боксера The Ring.

30-річний Богачук мав зустрітися з Фундорою у березні 2024 року, але поєдинок зірвався, оскільки Себастьян замінив українця на Тіма Цзю.

"Мені потрібен титульний бій. Я хочу битися з Фундорою. У нього є яйця. У нього є сміливість. Він сильний. Але у нього інші плани", – сказав Богачук.

Нагадаємо, в останньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Поєдинок відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Наступний бій він проведе проти американця Майкла Фокса (24-4, 5 КО), який відбудеться 17 травня у США.

Фундора у березні в домінуючому стилі переміг Чордейла Букера (23-2, 11 КО). Бій завершився технічним нокаутом у четвертому раунді.

Сергій Богачук Фундора

Сергій Богачук

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