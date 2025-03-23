Далі бій із Богачуком? Фундора в домінуючому стилі нокаутував Букера

У ніч на 23 березня на арені "Michelob Ultra Arena" у Лас-Вегасі (США) чинний чемпіон світу в напівсередній вазі (до 69,9 кг) за версіями WBC та WBO Себастьян Фундора (22-1-1, 14 КО) провів бій проти земляка Чордейла Букера (23-2, 11 КО).

Фаворит здобув перемогу технічним нокаутом у четвертому раунді.

Фундора довів свій клас ще в першому раунді, контролюючи дистанцію завдяки вдалим джебам. У другому Себастьян підключив комбінації, але натрапив на оверхенд від претендента – з носу чемпіона почала текти кров.

На більше андердога не вистачило. Перевага чемпіона збільшувалася. Букер у четвертому раунді побував у нокдауні. Він продовжив бій, але не міг давати гідну опозицію – рефері зупинив поєдинок.

Sebastian “The Towering Inferno” Fundora does it again 🥊



Getting the KO and making quick work of Chordale Booker in 4 rounds pic.twitter.com/T466Xsxl2E — Sports on Prime (@SportsonPrime) March 23, 2025

Sebastian Fundora with the statement knockout win 🌪️🔥 #FundoraBooker pic.twitter.com/RWk0vDedTr — All the Smoke Boxing (@atsboxing) March 23, 2025

Бокс

Себастьян Фундора (США) – Чордейл Букер (США) ТКО 4 (12)

Нагадаємо, в андеркарді цього бою українець Віктор Славінський зазнав поразки від Альберто Мори.

Зазначимо, що Фундора може бути потенційним суперником ще одного українського боксера. Сергій Богачук викликав Себастьяна на бій ще на початку року.