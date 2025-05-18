Це не був важкий бій: Богачук – про перемогу над Фоксом
Сергій Богачук
Український боксер Сергій Богачук (25-2, 23 KO) прокоментував перемогу над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО).
Короткий коментар Сергія після двобою наводить BoxingScene.
"Я готовий до нового бою вже завтра. Це не був важкий бій для мене", – сказав Богачук.
Нагадаємо, Богачук здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
У своєму попередньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.
Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.