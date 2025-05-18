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Це не був важкий бій: Богачук – про перемогу над Фоксом

Руслан Травкін — 18 травня 2025, 12:24
Це не був важкий бій: Богачук – про перемогу над Фоксом
Сергій Богачук
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Український боксер Сергій Богачук (25-2, 23 KO) прокоментував перемогу над американцем Майклом Фоксом (24-5, 5 КО).

Короткий коментар Сергія після двобою наводить BoxingScene.

"Я готовий до нового бою вже завтра. Це не був важкий бій для мене", – сказав Богачук.

Нагадаємо, Богачук здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

У своєму попередньому поєдинку Богачук достроково переміг британського боксера Ішмаеля Девіса. Бій відбувся у грудні в андеркарті реваншу Усик – Ф'юрі.

Українець в інтерв'ю заявив, що хотів би отримати бій проти Себастьяна Фундори (22-1-1, 14 КО), який наразі є чемпіоном WBC у першій середній вазі.

Бокс Сергій Богачук

Сергій Богачук

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