Кроуфорд відреагував на можливий бій з Гарсією: Чому я про це не знаю?

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів, що нічого не знає про те, що 11 грудня 2026 року у Кардіффі може провести бій проти Раяна Гарсії (26-2, 21 КО).

На це він відреагував у соцмережі Х.

Непереможений боксер, який закінчив кар'єру після перемоги над Саулем Альваресом, лаконічно та жартома відповів на коментар інсайдера Дена Рафаеля.

"Чорт забирай, я? Чому я про це не знаю?" – відповів Теренс.

Журналіст Ring Magazine Майк Коппінджер повідомляв, що двобій Кроуфорд – Гарсія може стати альтернативним у випадку зірвання бою Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа. Також на заміну британській битві розглядають варіант із поєдинком "Циганського короля" проти Девіда Бенавідеса.

Скасувати зустріч британців можуть через позицію Едді Гірна. Промоутер Ей Джея не хоче бачити серед організаторів вечора боксу Дейна Вайта, який став співпромоутером The Ring. Тайсон вже розніс Гірна, звернувшись до Ентоні.

Раніше Кроуфорд зізнавався, що вже немає жодної мотивації виходити у профі-ринг. Водночас Гірн заявляв, що хотів би побачити протистояння Теренса проти Джарона Енніса.