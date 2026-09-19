Хочу набити йому зад: чемпіон світу прагне бою з Кроуфордом, аби помститися за Канело

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) розповів, що хотів би відновлення кар'єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), аби помститися за поразку Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Його цитує The Ring.

На думку 28-річного американського боксера, колишній абсолютний чемпіон світу лише на папері пішов на пенсію, але не в душі.

"Чи повернеться Кроуфорд із пенсії? Не знаю, але він розуміє, що мусить це зробити. Ніхто не знає, хто він такий. Він мусить повернутися у бокс. Він це розуміє. Він розуміє, що не зробив у цьому спорті всього, що мав зробити. Він знає, що це правда. У глибині душі він насправді не пішов на пенсію. На папері він пішов на пенсію, але не в душі. Приходь і отримай своє. Я хочу помститися за поразку Канело. Я просто хочу набити йому зад. Я цього хочу. Він знає, що я цього хочу. Я готовий перевірити його, щоб побачити, на що він здатний", – сказав Гарсія.

Нагадаємо, що Теренс повісив рукавички на цвях якраз після перемоги над Альваресом (13 вересня 2025 року). Натомість Гарсія в ніч із 12 на 13 вересня 2026-го Раян переміг Конора Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист титулу WBC для американця.

Після цього кривдник Бенна кинув виклик Теофімо Лопесу.

Цікаво, що також можливого повернення Кроуфорда очікує Джарон Енніс. Раніше відомий промоутер Едді Гірн заявляв, що хотів би побачити протистояння Кроуфорд – Енніс.