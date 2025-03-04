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Бій Вайта та Джойса скасовано – ЗМІ

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 16:05
Бій Вайта та Джойса скасовано – ЗМІ
Ділліан Вайт та Джо Джойс
BoxingScene Staff

Бій між Ділліаном Вайтом (31-3, 21 КО) та Джо Джойсом (16-3, 15 КО) може бути скасовано через травму ексволодаря тимчасового поясу WBC.

Про це повідомляє Talksport.

Характер ушкодження не повідомляється, проте відомо, що організатори вже розпочали термінові пошуки заміни 36-річному спортсмену. Нагадаємо, поєдинок мав відбутись 5 квітня у Манчестері.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Раніше спортсмени встигли провести першу дуель поглядів, а Вайт відреагувати на план Джойса нокаутувати його.

Бокс Ділліан Вайт Джо Джойс

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