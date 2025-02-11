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Чемпіон Бокс

Він дуже нудний: Вайт відреагував на план Джойса

Олександр Булава — 11 лютого 2025, 00:35
Ділліан Вайт прокоментував бій протти Джо Джойса
Ділліан Вайт та Джо Джойс
BoxingScene Staff

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайта (31-3, 21 КО) впевнений, що Джо Джойс (16-3, 15 КО) не зможе його перемогти нокаутом.

Цитує боксера BoxingScene.

"Це велика подія – тут багато великих важковаговиків. Джо Джойс сказав, що збирається нокаутувати мене 5 квітня – побачимо. Насправді Джойс збирається мене приспати, а не нокаутувати, тому що він до біса нудний.

Він єдиний чоловік, якого я знаю, який може приспати кавою. Нудний до біса. Відмінний боєць, але нудний хлопець... Я просто приходжу битися. Я ніколи не говорив, що я найкращий боєць у світі, але я приходжу битися", – розповів Вайт.

Напередодні боксери провели першу дуель поглядів. Поєдинок Джойс Вайт відбудеться 5 квітня у Манчестері.

Нагадаємо, Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів.

Ділліан Вайт Джо Джойс

Джо Джойс

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