Він дуже нудний: Вайт відреагував на план Джойса

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Ділліан Вайта (31-3, 21 КО) впевнений, що Джо Джойс (16-3, 15 КО) не зможе його перемогти нокаутом.

Цитує боксера BoxingScene.

"Це велика подія – тут багато великих важковаговиків. Джо Джойс сказав, що збирається нокаутувати мене 5 квітня – побачимо. Насправді Джойс збирається мене приспати, а не нокаутувати, тому що він до біса нудний.

Він єдиний чоловік, якого я знаю, який може приспати кавою. Нудний до біса. Відмінний боєць, але нудний хлопець... Я просто приходжу битися. Я ніколи не говорив, що я найкращий боєць у світі, але я приходжу битися", – розповів Вайт.