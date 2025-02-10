Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Вайт та Джойс провели першу дуель поглядів

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 20:00
Вайт та Джойс провели першу дуель поглядів

Британські надважковаговики Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) та Джо Джойс (16-3, 15 КО) зійшлися у першій битві поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Їх бій очолить вечір боксу у Манчестері 5 квітня.

Нагадаємо, Вайт востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів. Загалом він програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Джо свій наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте, який відбудеться 1 березня.

Ділліан Вайт Джо Джойс

Ділліан Вайт

Це буде великий бій: Джойс – про поєдинок з Вайтом
The Ring анонсував наступний бій Вайта
Вайт: Ф'юрі не завершив кар'єру
Екссуперник Ф'юрі та Джошуа: Усик – особливий
Вайт зробив прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Останні новини