Вайт та Джойс провели першу дуель поглядів
Британські надважковаговики Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) та Джо Джойс (16-3, 15 КО) зійшлися у першій битві поглядів.
Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Їх бій очолить вечір боксу у Манчестері 5 квітня.
Нагадаємо, Вайт востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.
Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів. Загалом він програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Джо свій наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте, який відбудеться 1 березня.