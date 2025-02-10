Вайт та Джойс провели першу дуель поглядів

Британські надважковаговики Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) та Джо Джойс (16-3, 15 КО) зійшлися у першій битві поглядів.

Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Їх бій очолить вечір боксу у Манчестері 5 квітня.

Two heavyweights out to make a 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 😤@JoeJoyceBoxing and @DillianWhyte clash in Manchester 💥#HeavyImpact | April 5 | Co-Op Live, Manchester pic.twitter.com/Mc0twqh62I — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 10, 2025

Нагадаємо, Вайт востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха.

Джойс у своєму останньому бою поступився Дереку Чісорі одноголосним рішенням суддів. Загалом він програв три з чотирьох своїх останніх поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Джо свій наступний бій проведе з 40-річним Патріком Корте, який відбудеться 1 березня.