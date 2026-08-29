Денис завжди любить виклики найвищого ґатунку: Шатернікова – про важливий бій Берінчика проти Ноукса

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловилася про майбутній бій Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Боксери зіштовхнуться в одному рингу на культовій лондонській арені "О2" в андеркарді протистояння Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Колишня чемпіонка світу з боксу оцінила ризик земляка, коли він обрав у суперники британського нокаутера після тривалої перерви.

"Денис завжди любить виклики найвищого ґатунку. Я це зрозуміла тоді, коли він погодився і прийняв бій на голих кулаках проти досвідченого бійця кулачної ліги Артема Лобова (тоді Денис достроково переміг). До того ж саме бій з топовим бійцем і перемога над ним дають шанс повернутися на найвищі сходинки світового рейтингу. Ну і по-третє, бій за титул WBO InterConti, відповідно, обидва претенденти мають відповідати високим критеріям конкурентоздатності", – сказала Шатернікова.

Вона додала, що вже, мабуть, не секрет, що для Дениса наступний поєдинок буде дуже відповідальним, адже він поставив для себе найвищу планку, що стосується результату.

"Такий собі ва-банк бій, адже перемога відкриє двері до можливості ще раз претендувати на світову корону за версією WBO. Поразка, скоріш за все, стане фінальною точкою його боксерської кар'єри. В ринзі ми побачимо точно дуже мотивованого Дениса, впевненого в собі та з відчуттям сили українського народу. Як будуть розгортатися події в ринзі, побачимо, адже Сем – дуже класний, обдарований, у розквіті сил боксер, який володіє жорстким ударом і щільними атаками", – відповіла ексбоксерка.

Шатернікова зробила свій прогноз на майбутнє протистояння та зізналася, що сказала Денису після зважування.

"Мій прогноз, коли мова йде про поєдинки за участю українських боксерів, – незмінно постійний: сильна віра в українців! Суперник – це така ж людина, як і ти, зі своїми внутрішніми переживаннями, зі своїми помилками та перевагами. Вір в себе, роби роботу в ринзі так завзято, як б'ються на полі бою наші захисники проти російських загарбників, дотримуйся плану та не дозволяй емоціям визначати твої рішення. Я побажала Денису після зважування, щоб у нього було в ринзі стільки ж сил, скільки у Максімуса з мого улюбленого фільму "Гладіатор", – додала відома українська боксерка.

Нагадаємо, що на церемонії зважування українець виявився трохи легшим за суперника. Також обидва боксери провели фінальну битву поглядів, після якої Берінчик розгорнув прапор України з написом "Ми незламні".

Бій Берінчик – Ноукс можна буде переглянути завдяки медіасервісу MEGOGO. Бійці вийдуть у ринг близько 23:00 (за київським часом).

Денис вперше із лютого 2025-го повернеться у профі-ринг. Саме тоді Берінчик зазнав дебютної поразки у професіоналах, якої йому завдав американець Кейшон Девіс.

Раніше своїми прогнозами на думками про двобій Берінчик – Ноукс поділилися Олександр Гриців та Андрій Котельник.