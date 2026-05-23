Шатернікова: Бій закінчиться тоді, коли цього захоче сам Усик

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу Аліна Шатернікова оцінила бій чемпіона WBA, WBC та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ВЗБІРНА.

"Я не розумію, чим може здивувати Ріко такого досвідченого бійця, легендарного атлета сучасності Олександра Усика, який пройшов велику школу спочатку в олімпійському боксі, а потім у професійному.

Я намагалася щось для себе вигадати: а раптом… але насправді – нічого такого немає. Як я вже говорила раніше, якби там дозволили лоукіки, тоді, можливо, у Ріко були б якісь переваги. Але я не бачу в нього якоїсь сильної, потужної боксерської школи.

Я думаю, що Усик просто затягне суперника у свою гру і при першій можливості завершить поєдинок. Не думаю, що він буде гратися. Мені здається, що бій закінчиться тоді, коли цього захоче сам Олександр Усик", – заявив Шатернікова.