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Шатернікова: Ломаченко на тих же позиціях політичних, що і всі розумні українці

Олег Дідух — 19 червня 2026, 17:44
Шатернікова: Ломаченко на тих же позиціях політичних, що і всі розумні українці
Василь Ломаченко
facebook.com/VasylLomachenko

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова запевняє, що розмови про антиукраїнську політичну позицію Василя Ломаченка не відповідають дійсності.

Слова Шатернікової наводить Twitch-канал Didenko_boxing.

"Ми з ним говорили про найболючіші теми для нашої країни – він абсолютно на тих же позиціях, що і всі розумні українці. Їхня родина – тисячовідсоткові українці, вони живуть в Україні, маючи всі можливості жити не в Україні, вони живуть у Білгороді-Дністровському.

Я для себе знаю точно, бо ми розмовляли дуже глибоко на тему війни, всіх жахів, які відбуваються – у нього є абсолютно чітка позиція щодо України, щодо того, хто ворог, хто напав, хто вбиває. Він говорить так, як і ми. Він запитує у мене: "Добре, я вийду в ефір, скажу: "Путін – ху**о", – а що зміниться?".

Чи комфортно йому бути захейченим? Він каже, що це його особливо не чіпляє. Хоча я для себе думаю, що воно його трішки чіпляє і, можливо, він ще більше закривається від спілкування. Він сказав мені, що колись таки вийде в ефір, навіть сказав, за якої умови, але це наша така інтимна розмова, і я не можу про це говорити", – заявила Шатернікова.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ломаченко позбувся проблем зі спиною та готовий відновити свою кар'єру заради статусного поєдинку.

Василь Ломаченко Аліна Шатернікова

Василь Ломаченко

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