Шатернікова: Ломаченко на тих же позиціях політичних, що і всі розумні українці

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова запевняє, що розмови про антиукраїнську політичну позицію Василя Ломаченка не відповідають дійсності.

Слова Шатернікової наводить Twitch-канал Didenko_boxing.

"Ми з ним говорили про найболючіші теми для нашої країни – він абсолютно на тих же позиціях, що і всі розумні українці. Їхня родина – тисячовідсоткові українці, вони живуть в Україні, маючи всі можливості жити не в Україні, вони живуть у Білгороді-Дністровському.

Я для себе знаю точно, бо ми розмовляли дуже глибоко на тему війни, всіх жахів, які відбуваються – у нього є абсолютно чітка позиція щодо України, щодо того, хто ворог, хто напав, хто вбиває. Він говорить так, як і ми. Він запитує у мене: "Добре, я вийду в ефір, скажу: "Путін – ху**о", – а що зміниться?".

Чи комфортно йому бути захейченим? Він каже, що це його особливо не чіпляє. Хоча я для себе думаю, що воно його трішки чіпляє і, можливо, він ще більше закривається від спілкування. Він сказав мені, що колись таки вийде в ефір, навіть сказав, за якої умови, але це наша така інтимна розмова, і я не можу про це говорити", – заявила Шатернікова.