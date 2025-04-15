Це буде ближній бій, – тренер оцінив шанси Усика та Дюбуа у реванші

Відомий тренер Марк Тіббс прокоментував шанси Олександра Усика та Даніеля Дюбуа у поєдинку-реванші.

Фахівець поділився своєю думкою в коментарі Second One.

"Це справжні 50 на 50. Якщо Даніель із самого початку перетворить поєдинок на технічний бій, тоді так, це буде справжній близький реванш. Він знає, як битися з шульгою, тому що він вибрав правильні удари в першому бою.

Дюбуа знає, як здивувати Усика. Тому реванш точно буде ближчим боєм, ніж був перший поєдинок", – розповів Тіббс.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Нагадаємо, сьогодні інсайдери розкрили дату поєдинку-реваншу між українцем та британцем.

Раніше сам Олександр звернувся до WBO із проханням відтермінувати захист свого титулу.