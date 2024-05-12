Анімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі

Анімаційна студія Wonder Studio з Саудвської Аравії представила промо бою за титул абсолютного чемпіона світу в супер важкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомив контент-кріейтор кіберспортивної команди Falcons Бандар Мадхалі в X (колишній твіттер).

متحمسسس لاقوى فايت في تاريخ الملاكمة بين تايسون فيوري وأليكساندر اوسيك يوم 18 مايو 🥊

ومن الحماس سوينا انميشن من انتاج استوديو وندر @WNDRGroup لهذا الفايت واحنا منتظرين اللحظة هذي 🤩

لا تفوتون الفرصة والحقوا على التذاكر من هنا : https://t.co/UgmbrAwykE pic.twitter.com/Ti0IQtuRWW — Falcon BanderitaX (@BanderitaX) May 12, 2024

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні Олександрпривітав свого друга Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.

Раніше Усик завершив тренувальний табір і прибув до Саудівської Аравії.