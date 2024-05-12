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Чемпіон Бокс

Анімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі

— 12 травня, 19:35
Анімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі

Анімаційна студія Wonder Studio з Саудвської Аравії представила промо бою за титул абсолютного чемпіона світу в супер важкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомив контент-кріейтор кіберспортивної команди Falcons Бандар Мадхалі в X (колишній твіттер).

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні Олександрпривітав свого друга Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.

Раніше Усик завершив тренувальний табір і прибув до Саудівської Аравії.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Усик привітав Ломаченка з поверненням титулу
Усик прибув до Саудівської Аравії на бій із Ф'юрі
Усик вилетів до Саудівської Аравії на бій з Ф'юрі
Іноуе очолив рейтинг The Ring, Усик зберіг позицію
Усик завершив тренувальний табір напередодні поєдинку з Ф'юрі

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