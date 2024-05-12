Анімаційна студія намалювала приголомшливе промо до бою Усик — Ф'юрі
— 12 травня, 19:35
Анімаційна студія Wonder Studio з Саудвської Аравії представила промо бою за титул абсолютного чемпіона світу в супер важкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком і чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомив контент-кріейтор кіберспортивної команди Falcons Бандар Мадхалі в X (колишній твіттер).
Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.
Напередодні Олександрпривітав свого друга Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.
Раніше Усик завершив тренувальний табір і прибув до Саудівської Аравії.