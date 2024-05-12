Усик привітав Ломаченка з поверненням титулу

Олександр Усик привітав свого друга Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.

Усик звернувся до нового чемпіона у своєму Instagram.

"Вітаю, брате. Слава Богу за все", - написав Олександр, опублікувавши переможне фото Василя.

Вже менш ніж за тиждень Усик проведе найважливіший поєдинок у своїй кар'єрі – зійдеться з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.