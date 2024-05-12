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Усик привітав Ломаченка з поверненням титулу

— 12 травня, 13:11
Усик привітав Ломаченка з поверненням титулу

Олександр Усик привітав свого друга Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом у поєдинку за титул IBF у легкій вазі.

Усик звернувся до нового чемпіона у своєму Instagram.

"Вітаю, брате. Слава Богу за все", - написав Олександр, опублікувавши переможне фото Василя.

Вже менш ніж за тиждень Усик проведе найважливіший поєдинок у своїй кар'єрі – зійдеться з Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Бокс Джордж Камбосос Василь Ломаченко Олександр Усик

Василь Ломаченко

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