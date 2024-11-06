Пол – про перебіг виборів президента США: Правда і Бог перемогли в Америці

Американський боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) достроково підбив підсумки виборів президента США, де наразі впевнено лідирує кандидат від республіканської партії Дональд Трамп (The New York Times оцінює ймовірність перемоги Трампа у 88%).

Відповідний пост блогер та спортсмен зробив у соцмережі X (колишній Twitter)

"Правда і Бог перемогли в Америці Це величезний крок у правильному напрямку для зцілення основних проблем, які зараз відбуваються у світі. Америка врятована.

Читайте також : Гофф закликала молодь голосувати на виборах президента США

Щодо демократів... Я сподіваюся, що деякі з них побачать, що правда перемогла на цих виборах Голосування за "поганого помаранчевого хлопця" – це емоційне рішення, а не правда. Я бачу, що деякі з моїх друзів-демократів налякані.

Це не ваша вина... Намагайтеся бути більш розбірливими в засобах масової інформації і почніть говорити правду спочатку собі, і тоді світ стане для вас більш зрозумілим. Тепер давайте всі об'єднаємося і працюватимемо над побудовою кращої Америки, як тільки зможемо. Правдивої Америки" – написав Пол.

The truth and god won in America



This is a massive step in the right direction to heal the major issues going on in the world currently. America is saved.



To democrats…



I hope some can see that the truth won in this election



Voting for “bad orange guy” is an emotional… — Jake Paul (@jakepaul) November 6, 2024

Зазначимо, що Джейк Пол проведе бій з легендарним Майком Тайсоном 15 листопада. Спершу поєдинок мав відбутися 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.