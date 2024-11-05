Гофф закликала молодь голосувати на виборах президента США

Американська тенісистка Коко Гофф перед виборами президента у США підкреслила важливість участі в демократичних процесах, особливо для молоді, яка іноді недооцінює вплив свого голосу.

Слова Гофф наводить The National:

"Це важкий час для нашої країни, вирішальний час для нашої країни зараз. Все, що я можу зробити, це заохотити людей, особливо молодь, голосувати і використовувати свій голос. Особливо в моєму поколінні є багато людей, які не бачать сили свого голосу. Щодо мене, то я бачу".

5 листопада у Сполучених Штатах розпочалися вибори президента, кандидати Камала Гарріс із Демократичної партії і Дональд Трамп із Республіканської. Виборці оберуть колегії виборщиків, які через 41 день, у грудні 2024 року мають обрати нового президента та віцепрезидента США. Також відбудуться вибори до обох палат Конгресу: Палати представників та третини Сенату.

Коко Гофф наразі виступає на Підсумковому турнірі WTA. В першому турі групового етапу третя ракетка світу розгромила свою землячку Джессіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:2. У другому турі вона зіграє проти Іги Швьонтек з Польщі, матч відбудеться сьогодні о 17:00 за Києвом.