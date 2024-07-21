Пол нокаутував Перрі перед боєм з Тайсоном

Блогер та боксер Джейк Пол (10-1, 7 КО) достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Поєдинок на "Амалі-арена" у Флориді завершився нокаутом у 6-му раунді. Зазначимо, що до цього Пол до цього Пол двічі відправляв суперника в нокдаун - у першій та другій трихвилинці.

Jake Paul’s KO over Mike Perry was brutal 😳 pic.twitter.com/bKwLYeJBBG — Happy Punch (@HappyPunch) July 21, 2024

Нагадаємо, Пол 20 липня мав провести бій проти колишнього чемпіона світу Майка Тайсона, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка". Очікується, що поєдинок відбудеться 20 листопада.