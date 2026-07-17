Білий дім підтвердив присутність Трампа на фіналі чемпіонату світу
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп
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Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує відвідати фінал чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини.
Про це повідомляє Бен Джейкобс.
"Ми з нетерпінням чекаємо на фінальний матч у неділю, і я знаю, що президент також з нетерпінням чекає на можливість бути присутнім на ньому. Це гідне завершення турніру, який продемонстрував здатність Америки приймати найбільші світові спортивні події", – заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.
Фінальний матчі відбудеться в неділю, 19 липня, у передмісті Нью-Йорка – Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося про те, що Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців чемпіонату світу-2026.