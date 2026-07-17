Білий дім підтвердив присутність Трампа на фіналі чемпіонату світу

Білий дім офіційно підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує відвідати фінал чемпіонату світу 2026 року між збірними Іспанії та Аргентини.

Про це повідомляє Бен Джейкобс.

"Ми з нетерпінням чекаємо на фінальний матч у неділю, і я знаю, що президент також з нетерпінням чекає на можливість бути присутнім на ньому. Це гідне завершення турніру, який продемонстрував здатність Америки приймати найбільші світові спортивні події", – заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Фінальний матчі відбудеться в неділю, 19 липня, у передмісті Нью-Йорка – Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп братиме участь у церемонії нагородження переможців чемпіонату світу-2026.