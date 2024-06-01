Тайсон пояснив несподіване перенесення бою з Полом

Колишній чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що його поєдинок з відеоблогером і боксером Джейком Полом перенесли через виразку.

Слова Тайсона цитує журналіст Майкл Бенсон.

"На жаль, через загострення виразки мій лікар порадив мені зменшити тренування на кілька тижнів, щоб відпочити та відновитися. Моє тіло зараз у кращій формі, ніж було з 1990-х років, і я скоро повернуся до свого повного тренувального графіка.

Джейк Пол, можливо, це і виграло тобі трохи часу, але зрештою ти все одно будеш нокаутований і назавжди залишиш бокс. Я ціную ваше терпіння і з нетерпінням чекаю незабутнього виступу в кінці цього року", — заявив Тайсон.

Mike Tyson statement on the Jake Paul fight being postponed: “Unfortunately, due to my ulcer flareup, I have been advised by my doctor to lighten my training for a few weeks to rest and recover. My body is in better overall shape than it has been since the 1990s and I will be… — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 31, 2024

Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через нещодавній медичний інцидент поєдинок перенесли.

Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.

Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.

Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.