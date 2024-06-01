Тайсон пояснив несподіване перенесення бою з Полом
Колишній чемпіон світу Майк Тайсон заявив, що його поєдинок з відеоблогером і боксером Джейком Полом перенесли через виразку.
Слова Тайсона цитує журналіст Майкл Бенсон.
"На жаль, через загострення виразки мій лікар порадив мені зменшити тренування на кілька тижнів, щоб відпочити та відновитися. Моє тіло зараз у кращій формі, ніж було з 1990-х років, і я скоро повернуся до свого повного тренувального графіка.
Джейк Пол, можливо, це і виграло тобі трохи часу, але зрештою ти все одно будеш нокаутований і назавжди залишиш бокс. Я ціную ваше терпіння і з нетерпінням чекаю незабутнього виступу в кінці цього року", — заявив Тайсон.
Двобій мав відбутися 20 липня на AT&T Stadium в американському Арлінгтоні та тривати вісім раундів, однак через нещодавній медичний інцидент поєдинок перенесли.
Нову дату бою Тайсон — Пол оголосять наступного тижня.
Тайсон завершив професійну кар'єру боксера ще у 2005 році. Він провів 58 боїв за кар'єру (50-6, ще два поєдинки закінчилися без результату). У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию.
Джейк Пол на початку березня нокаутував Раяна Бурленда. Бій завершився у першому раунді.