Відомий тренер оцінив чемпіонські перспективи Ф'юрі

Британський тренер Адам Бут відреагував на повернення колишнього чемпіона світу у гевівейті Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю TalkSPORT Boxing.

Наставник розповів про цінність такого камбеку "Циганського короля" для сучасного боксу. Бут запевнив, що цьому виду спорту потрібні яскраві особистості, які привертають увагу спільноти.

"Тайсон Ф'юрі був тим, хто звільнив чемпіонські титули у надважкій вазі, щоб кожен міг спробувати себе, і з того часу він є провідним ім'ям у світовому боксі. Тому, звичайно, боксу завжди потрібен Ф'юрі", – сказав відомий коуч.

Також Бут оцінив, чи є у британського боксера шанси знову стати чемпіоном світу. Спеціаліст відзначив роботу ніг Тайсона, що назвав основою стилю Ф'юрі.

"Я дивився невеликі відео з ним. Здається, він тренується в кількох місцях в Таїланді. Одна річ, яку я помітив, це те, що його робота ніг виглядає дуже добре. Його баланс і рухи виглядають дуже добре. Думаю, що це основа його стилю", – заявив Бут.

Нагадаємо, що у своєму наступному бою Ф'юрі зустрінеться із росіянином, який виступає за Канаду, Арсланбеком Махмудовим. Протистояння заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії.

Це буде перший двобій для британця після того, як він вчергове пішов на пенсію. Тайсон закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі вважає, що цей бій проти росіянина є проміжним для Ф'юрі на шляху до протистояння з Ентоні Джошуа.

Цікаво, що російський боксер Махмудов вірить у свою майбутню перемогу над "Циганським королем".