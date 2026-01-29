Сулейман – про бій Ф'юрі проти росіянина: Переможець займе високе місце у рейтингу WBC

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман відреагував на призначення бою між Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 КО)

Його слова цитує Sky Sports.

Протистояння заплановане на 11 квітня 2026 року. Місце проведення – Велика Британія.

За словами Сулеймана, переможець цього поєдинку займе високе місце у рейтингу WBC.

"Як колишній чемпіон, він має права та привілеї, і я абсолютно впевнений, що переможець займе високе місце у рейтингу WBC. Махмудов володів титулами WBC International і Silver, він міцний, сильний. Повернення після тривалого часу поза рингом – це цікавий виклик для Ф'юрі", – заявив очільник ради.

Окрім цього Маурісіо назвав Ф'юрі сенсаційним амбасадором боксу, у якого ціла гора шанувальників. На думку Сулеймана, життя "Циганського короля" без боксу не те саме, а повернення у профі-ринг стане серйозним викликом для британця.

Президент WBC наголосив на труднощах, які протягом усього життя долає Тайсон.

"Він подолав величезні труднощі, як в боксі, так і з залежностями. Він повернувся і став чемпіоном, нокаутувавши Вайлдера, а потім мав чудовий чемпіонський шлях, мотивуючи та впливаючи на багатьох людей у ​​всьому світі. Це просто неймовірна історія. Він той, хто втілює найкраще в боксі", – додав Сулейман.

Майбутні суперники вже прокоментували очну зустріч. Росіянин, який виступає за Канаду, навіть заговорив про свою перемогу над Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го переміг Девіда Аллена.