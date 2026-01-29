Шлях до бою з Ей Джеєм, – ексчемпіон світу пояснив, навіщо Ф'юрі поєдинок із росіянином

Колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі оцінив ймовірність бою Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), зачепивши призначення поєдинку проти Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Його слова цитує BoxingScene.

На його думку, угода про британську битву Ф'юрі – Джошуа вже давно укладена. Тому зустріч Тайсона з російським боксером, який виступає за Канаду, можна вважати розігрівом перед великим боєм.

"Це визначено наперед, що Ей Джей буде битися. Я вважаю, що угода вже укладена. У Махмудова є сила, але він б'ється занадто сковано й погано тримає удари по корпусу. Це шлях до бою з Ей Джеєм. Ось і все", – заявив Алгієрі.

Протистояння Ф'юрі – Махмудов заплановане на 11 квітня 2026 року у Великій Британії. На тлі призначення цього двобою Туркі Аль-аш Шейх зробив інтригуючу заяву.

Цікаво, що російський боксер вірить у свою майбутню перемогу над "Циганським королем".

Нагадаємо, що це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.