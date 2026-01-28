Виходжу, щоб влаштувати війну, – росіянин заговорив про майбутню перемогу над Ф'юрі

Російський боксер Арсланбек Махмудов (21-2-0, 19 КО) не приховує свого захвату від призначення офіційного бою проти Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Його слова цитує Netflix.

36-річний боєць, який виступає за Канаду, порівняв їх протистояння із війною. Також Махмудов зробив несподівану заяву про майбутню перемогу над "Циганським королем".

"Я в захваті від цієї можливості. Я виходжу, щоб влаштувати війну. Тайсон Ф'юрі був великим чемпіоном. Я буду готовий як ніколи й піду з рингу з гучною перемогою", – заявив росіянин.

Зазначимо, що поєдинок Ф'юрі – Махмудов запланований на 11 квітня 2026 року. Місце проведення – Велика Британія.

Востаннє Махмудов виходив у ринг у жовтні 2025-го, коли переміг британця Девіда Аллена. Натомість Тайсон повертається у ринг після чергової перерви у професійній кар'єрі. Ф'юрі пішов на пенсію після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році.

Цікаво, що у тренувальному таборі "Циганського короля" перебуває українець Олександр Захожий.