Чемпіон Більярд

Трамп оформив максимум, фаворити громили суперників: результати першого дня Xi'an Grand Prix 2025

Руслан Травкін — 8 жовтня 2025, 02:21
У місті Сінай (Китай) завершився перший день турніру Xi'an Grand Prix 2025. Особливих сенсацій не сталося.

Легенда снукеру Ронні О'Салліван без проблем розібрався з Юліаном Бойко.

Українець добре себе проявив у фреймах №3 і №5, але завалив інші.

Другий номер світового рейтингу Кайрен Вілсон віддав лише фрейм пакистанцю Харісу Тахіру. Свої невідалі виступи останніми тижнями "Воїн" пояснив тим, що переживав за здоров'я дружини.

Лідер світового рейтингу Джедд Трамп віддав 2 фрейми 34-річній представниці Гонконгу Нг Оньї. Але й сам виблискував.

Зокрема, оформив перший з 2022-го максимум, який для нього став дев'ятим за кар'єру.

Впевнені перемоги здобули й Чжао Сіньтун, Ніл Робертсон, Гері Вілсон, Дінь Джуньху та Марк Вільямс. Розчарував лише Кріс Вейклін, який програв Чжангу Хао, який має аматорський статус.

В основній стадії також не було неочікуваних результатів. Виділився ірландець Аарон Хілл, який також зробив максимальний брейк.

Снукер – Xi'an Grand Prix 2025
Перший ігровий день

Результати додаткового раунду кваліфікації

Результати основної стадії

Нагадаємо, Ронні О'Салліван після матчу визнав, що Юліан мав вигравати кілька брейків.

