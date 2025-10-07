Сенсації не сталося: О'Салліван впевнено обіграв Бойка на Xi'an Grand Prix

У китайському місті Сіань стартував турнір Xi'an Grand Prix 2025. Українець Юліан Бойко зійшовся в першому матчі з Ронні О'Салліваном.

Легендарний гравець не мав проблем із молодшим на 29 років українцем – 5:0.

Снукер – Xi'an Grand Prix

Ронні О'Салліван (Англія) – Юліан Бойко (Україна) 5:0

Перший фрейм завершився дуже швидко – тривав близько 8 хвилин. Юліан не забив не надто складну червону. За стіл став "Ракета" і впевнено використав зручну позицію на столі, не роблячи помилок.

У другому фреймі Бойко набрав 27 очок, але О'Салліван відповів 81.

Найбільш конкурентним виявився фрейм №3. 20-річний киянин вів 50:47. Кілька хвилин була тактична боротьба, можливо, гравці не завжди ставили снукер, але точно робили життя для опонента непростим.

Першим на успішну позицію вийшов Ронні. Завершити справу успішним брейком не стало для нього чимось складним.

У фреймі №4 О'Салліван за рахунку 11:5 знову вийшов за стіл і набрав 112 очок поспіль. Для нього це була друга "сотня" за поєдинок.

В наступному фреймі знову тривала рівна боротьба. Бойко повів 36:0, Ронні відігрався, Юліан знову вийшов уперед – 48:46.

На кольорових снукеристи "застрягли" на жовтому. Майстерність англійця дозволила йому заховати биток за синій. Бойко сфолив – не влучив у жовтий. Ронні зі зручної позиції відправив кулю в лузу, потім зелену, синю, рожеву і виграв гру.

Позиція в останньому фремі. Биток "захований" за синім, коли треба грати жовтий.

Нагадаємо, цього сезону Бойку щастить грати проти зірок снукеру. Він уже виходив проти Кайрена Вілсона, Чжао Сіньтуна, Алі Картера, Марка Вільямса та Стюарта Бінема. Також невдовзі він зіграє з головним ветераном мейн-туру Джиммі Вайтом.

О'Салліван востаннє грав ще в серпні, коли став фіналістом Saudi Arabia Masters, де програв Робертсону.