Чемпіон світу знайшов позитив у 600 днях дискваліфікації

Чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун розповів, як він проводив дискваліфікацію тривалість 1 рік і 8 місяців, коли низка китайських гравців були покарані за порушення правил ставок.

В інтерв'ю для Daily People він сказав, що наполегливо працював увесь цей час. Слова цитує Totallysnookered.com.

"Я продовжував тренуватися весь час. Протягом шести чи семи місяців я повернувся до Шеффілда та тренувався на високому змагальному рівні. Я чекав дня повернення. Тож я ніколи не втрачав своїх навичок. Я розглядав це як можливість для себе поміркувати та перезавантажитися", – зізнався він.

"Циклон" додав, що навіть мама цікавилася, чи не має він певних страхів, враховуючи таку паузу.

"Я пам'ятаю, як мама запитала мене, чи мені досі подобається грати в снукер. Я не вагався ні секунди. Я просто сказав, що граю тільки в снукер, і це все, чим я хочу займатися.

Вона також запитала мене, чи хвилююся я, що мої результати можуть не покращитися в майбутньому чи щось таке. Я відповів: "Ні, зовсім ні". Я сказав їй, що вірю, що мені стане краще. Пам'ятаю, що сказав це дуже впевнено.

Дякую за ці 600 днів, які дуже змінили мене, зробили мене дорослішим в усіх аспектах".

У червні 2023-го низка китайських гравців отримала бани різного ступеню. Вони між собою обговорювали і проводили договірні матчі чи фрейми.

Розслідування WPBSA (Всесвітньої асоціації професійного більярду і снукеру) довело, що Чжао сам "не здавав" матчі, але ставив на поєдинки з 2019 по 2022-й рік, а також знав про "брудну роботу" колег.

На момент дискваліфікації Сіньтун вважався одним із найперспективніших снукеристів. На його рахунку вже були перемоги на UK Championship та German Masters.

