Чемпіон Більярд

О'Салліван знову випав за межі топ-10: рейтинг WST після Tour Championship

Руслан Травкін — 7 квітня 2026, 01:35
Джадд Трамп
WST

Вийшов оновлений рейтинг гравців у снукер. У світовий рейтинг були зараховані очки за турнір Tour Championship 2026, а відраховані за аналогічний турнір, який відбувся в цей же час два роки тому.

Ронні О'Салліван знявся з турніру, тому не зумів захистити 60 000 прихових/очок, які заробив тоді, дійшовши до фіналу.

Найлегендарніший представник цього виду спорту через це опустився з 10 на 12 місце.

Марк Вільямс – тріумфатор дворічної давнини – втратив 130 000 очок. Валлійця тепер займає шосту сходинку світового рейтингу, його обійшли Чжао Сіньтун і Джон Хіггінс.

Як пише пресслужба WST, Джадд Трамп заробив 60 000 фунтів стерлінгів і збільшив свою перевагу над другим номером Кайреном Вілсоном до 308 450 фунтів стерлінгів.

Напередодні чемпіонату світу "Туз"має непогані шанси зберегти лідерство в наступному сезоні. Чжао має шанс захопити лідерство, але йому потрібно буде отримати головний приз у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів, а Трампу потрібно буде вибути в першому раунді.

Австралієць Ніл Робертсон також у списку претендентів на перше місце. "Центуріону" потрібно виграти титул, а Трампу програти до чвертьфіналу.

Рейтинг WST

Перші 16 позицій рейтингу потрапляють на чемпіонат світу в легендарному шеффілдському "Крусіблі" без кваліфікації.

Сіньтун переписує рекорди, Трамп показав вагомий прогрес: підсумки Tour Championship
Розгром для чинного чемпіона: визначився другий фіналіст Tour Championship
Трамп не мав проблем з австралійцем: визначився перший фіналіст Tour Championship
Бойко відреагував на результати жеребкування кваліфікації чемпіонату світу
У снукері тепер заборонено виступати трансгендерам

Останні новини