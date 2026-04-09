Надія Китаю Сіньбо шокував сенчурі-брейками в грі з Бойком

Укранець Юліан Бойко невдадло розпочав матч другого раунду відбору на ЧС-2026 зі снукеру.

Його суперником є 17-річний китаєць Ван Сіньбо, який цього року дійшов до фіналу юнацького ЧС, де програв Михайлу Ларкову.

Юліан чудово розпочав гру, оформивши в першому фреймі дві серії 50+. Опонент відновив паритет відразу.

У фреймі №3 Бойко допустив кілька фолів, але використав і помилки опонента, вирвавши успіх на останніх кольорових.

Після цього Сіньбо почав доводити, що недаремно вважається найталановитішим китайцем поза мейн-туром.

У наступних шести фреймах він оформив три сенчурі-брейки (143, 104, 117) та ще двічі робив залікові серії на 50 та більше очок.

Варто зазначити, що Ван діяв чудово, але часто відіграші Юліана були неідеальними, чим китаєць і користався.

Рахунок 7-2 на його користь. Гра триватиме до 10 перемог.

Сіньбо тепер є автором найкращого брейку кваліфікації, а також лідером за "сотнями".

Суперником для переможця пари Бойко – Сіньбо буде Стюарт Бінем. Він у 2015 став чемпіоном світу, а також №2 у світі з травня того ж року і аж до травня 2017-го.

