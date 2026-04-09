Чемпіон Більярд

Надія Китаю Сіньбо шокував сенчурі-брейками в грі з Бойком

Руслан Травкін — 9 квітня 2026, 04:45
Укранець Юліан Бойко невдадло розпочав матч другого раунду відбору на ЧС-2026 зі снукеру.

Його суперником є 17-річний китаєць Ван Сіньбо, який цього року дійшов до фіналу юнацького ЧС, де програв Михайлу Ларкову.

Юліан чудово розпочав гру, оформивши в першому фреймі дві серії 50+. Опонент відновив паритет відразу.

У фреймі №3 Бойко допустив кілька фолів, але використав і помилки опонента, вирвавши успіх на останніх кольорових.

Після цього Сіньбо почав доводити, що недаремно вважається найталановитішим китайцем поза мейн-туром.

У наступних шести фреймах він оформив три сенчурі-брейки (143, 104, 117) та ще двічі робив залікові серії на 50 та більше очок. 

Варто зазначити, що Ван діяв чудово, але часто відіграші Юліана були неідеальними, чим китаєць і користався. 

Рахунок 7-2 на його користь. Гра триватиме до 10 перемог.

Сіньбо тепер є автором найкращого брейку кваліфікації, а також лідером за "сотнями". 

Суперником для переможця пари Бойко – Сіньбо буде Стюарт Бінем. Він у 2015 став чемпіоном світу, а також №2 у світі з травня того ж року і аж до травня 2017-го.

Нагадаємо, легендарний Вейн Руні обрав Ронні О'Саллівана своїм улюбленим спортсменом. 

Читайте також :
Чемпіон світу знайшов позитив у 600 днях дискваліфікації
снукер Юліан Бойко

Юліан Бойко

Все залежить від мене: Юліан Бойко – про підготовку до кваліфікації ЧС, успішний шут-аут та українських колег
Бойко відреагував на результати жеребкування кваліфікації чемпіонату світу
Бойко, Казаков і Ларков дізналися суперників у кваліфікації на чемпіонат світу
Суперник провів найкращий матч сезону: Бойко поступився Фу на World Open
Бойко назвав головну перевагу китайських турнірів над англійськими

Останні новини