Казаков знову дійшов до 19 фрейму, суперник Ларкова показав серійність: українці вибули з кваліфікації ЧС

Українські снукеристи Михайло Ларков і Антон Казаков припинили боротьбу за вихід в основну стадію чемпіонату світу.

Суперником Ларкова був шотландець Росс Мьюїр. Михайло добре почав, повівши 2-0. Утім, потім старший на 14 років Росс діяв упевненіше. Загалом він оформив аж 8 серії на 50+ очок.

Для 17-річного Михайла це був дебют у кваліфікації ЧС. У мейн-турі він дебютує вже в наступному сезоні.

Антон Казаков, який цього року став чемпіоном Європи U-21 та серед дорослих, грав проти валлійця Ділана Емері.

25-річний Емері свого часу вигравав чемпіонат світу U-16 та молодіжний ЧЄ.

Переможець вирішувався в останньому фреймі, де успішнішим був досвідченіший валлієць. Торік Антон також поступився з рахунком 9-10. Тоді його обіграв Джиммі Вайт.

Юліан Бойко розпочне свій шлях відразу з другого раунду. Його опонентом буде перспективний китаєць Ван Сіньбо.

