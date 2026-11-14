Робертсон і Вейклін визначили першого фіналіста Champion of Champions 2026

У місті Лестер на "Mattioli-Arena" відбувся перший півфінал інвайт-турніру Champion of Champions 2026, в якому путівку в головний матч розіграли Ніл Робертсон і Кріс Вейклін.

Англієць переграв австралійця з рахунком 6:2.

Снукер – Champion of Champions 2026

Півфінал, 13 листопада

Кріс Вейклін (Англія) – Ніл Робертсон (Австралія) 6:2

The Thunder From Down Under is sent packing his bags and heading back to Australia! 🛫🎒 The Monster wins 6-2 to become the first player through to the finals! 🤩 @sportsbetio #ChampOfChamps https://t.co/ajm7LBtXkX — Champion Of Champions (@ChampOfChamps) November 13, 2026

Кріс забрав перший фрейм. Далі Ніл відповів сотнею на 104 очки.

У фреймі №3 "Центуріон" робить брейк на 53 очки. Цього не вистачає, адже Вейклін за кілька підходів набрав загалом 73. Та на перерву снукеристи все-таки пішли за рахунку 2:2.

Переломним виявився фрейм №5. Ніл знову робить залікову серію – 50 очок. Його суперник відповідає 67 очками і втретє виходить уперед.

Після цього ініціатива повністю перешла під контроль менш титулованого представника Англії.

За наступні три парії чемпіон світу 2010 року набере скромні 9 очок. Кріс, навпаки, в кожній відзначиться серіями на 50+.

У перший день турніру вилетів Марк Селбі, який минулого року став переможцем. Наступного дня завершив боротьбу Джадд Трамп – фіналіст 2025 року.

Третій день приніс фіаско для Ронні О'Саллівана. Шон Мерфі розгромив його (4:0), а Кен Догерті розкритикував "Ракету" за слабкий виступ.

Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю. Фіналіст розбагатіє на 60 тисяч, а півфіналісти отримають по 30 тисяч.

Під час четвертого дня Кайрен Вілсон познущався над Чжао Сіньтуном.