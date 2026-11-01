Зірка снукеру замислився над переходом в інший вид спорту

Зірка снукеру Ніл Робертсон готовий розглянути можливість дебютувати в гольфі.

Про це повідомляє Totallysnookered.com.

На щастя для шанувальників австралійця, Ніл поки що не планує вішати кия на цвях.

"Мені зараз 44, тож, можливо, щодо Відкритого чемпіонату серед ветеранів, я не знаю. Це трохи казкові розмови, але до цього варто прагнути", – сказав Робертсон.

На чемпіонаті світу з гольфу серед сеньйорів можуть грати спортсмени старші 45 років.

Робертсон зізнався, що завжди носить із собою ключку для гольфу, щоб мати змогу додатково потренуватися, коли це можливо.

"Центуріон" за кар'єру виграв 26 рейтингових титулів у професійному снукері. Зокрема, він став чемпіоном світу 2010 року.

Нагадаємо, Ронні О'Салліван наприкінці грудня зіграє на турнірі British Seniors Open.