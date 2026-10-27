Хіггінс і Вільямс – поза грою: визначилися учасники турніру Champion of Champions

Австралієць Ніл Робертсон – останній учасник престижного снукерного турніру Champion of Champions.

Про це повідомляє Totallysnookered.com. Деталі додає Snookerhq.com.

Champion of Champions – турнір у Лестері, який не впливає на світовий рейтинг, але має хороший призовий фонд. На нього запрошення отримують переможці знакових турнірів протягом останнього року.

Оскільки кілька снукеристів неодноразового ставали переможцями, то запрошення завдяки позиції в світовому рейтингу отримав Робертсон, який востаннє тріумфував ще в серпні 2025-го на Saudi Arabia Masters.

Список учасників турніру: Марк Селбі, Чжао Сіньтун, Кайрен Вілсон, У Іцзе, Джадд Трамп, Тепчая Ун-Ну, Чан Біньюй, Кріс Вейклін, Баррі Гокінс, Джек Джонс, Алі Картер, Алфі Берден, Шон Мерфі, Ронні О'Салліван, Ніл Робертсон і Панчая Чанной – чемпіонка світу серед жінок.

Якщо хтось із учасників відмовиться, то запрошення отримає Джон Хіггінс. Шотландець має найвищу позицію світового рейтингу серед тих, хто не кваліфікувався на захід.

Якщо "відмовників" буде двоє, то шанс зіграти отримає і Марк Вільямс. Валлієць зараз посідає восьме місце рейтингу WST.

"Чемпіон чемпіонів" проводиться регулярно з 2013 року. О'Салліван ставав переможцем 4 рази (2013, 2014, 2018, 2022), а також двічі (2016, 2017) програвав у фіналі.

Призовий фонд Champion of Champions 2026 складає 440 тисяч фунтів, 150 тисяч дістанеться переможцю. Подія відбудеться з 9 по 15 листопада.

Нагадаємо, Кайрен Вілсон став чемпіоном турніру Northern Ireland Open 2026.