Бойко, Казаков і Ларков успішно подолали груповий етап Bern Open

У швейцарському Берні проходить pro-am турнір Bern Open 2026. На захід прибули кілька чинних та ексучасників мейн-туру.

Зокрема, за перемогу змагаються й українці Юліан Бойко, Михайло Ларков та Антон Казаков.

Українські професіонали довели свій статус, вигравши всі матчі групового етапу (формат – до двох перемог), не віддавши суперникам жодного фрейму.

Юліан і Михайло потрапили в групу з чотирьох осіб, тому здобули три перемоги, а Антон на одну більше.

Також варто відзначити виступ Дениса Хмелевського. Один із найсильніших українських снукеристів, який ще не має досвіду мейн-туру, також виграв усі чотири зустрічі групового етапу, не віддавши опонентам жодного фрейму.

Загалом на сьомий Bern Open в історії заявилось понад 70 учасників із шістнадцяти країн. Серед відомих імен: Марк Кінг, Росс М'юїр, Ешлі Хагілл, Даніель Вомерслі, Александр Урсенбахер, а також гравці з солідним досвідом Q-School.

Переможець отримає 3000 швейцарських франків. Фіналіст – 1600. Півфіналісти – по 800. Чвертьфіналісти зароблять по 500 франків.

