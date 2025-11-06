О'Салліван провів тренування для талановитого 14-річного поляка, який вже грає серед професіоналів

Найлегендарніший гравець у снукер Ронні О'Салліван провів тренування для 14-річного Міхала Шубарчика. Поляк цього сезону дебютував у професійному турі.

Про тренування "Ракета" повідомив у соцмережах.

"Ділюся знаннями в Нанкіні. Чудово провести час з наймолодшим професіоналом у мейн-турі Міхалом Шубарчиком. Велика перспектива на майбутнє", – написав англійєць.

Another clip of Ronnie O’Sullivan coaching and offering tips to the youngest professional on tour, Michał Szubarczyk 🇵🇱



What a valuable lesson for the 14 year old pic.twitter.com/Q1ShFEFuNr — Vic Snooker Academy (@Vics_Snooker) November 5, 2025

Сталося це невдовзі після вильоту О'Саллівана з турніру International Championship 2025. Ронні поступивася Джеку Лісовскі.

Шубарчик дійсно демонструє чудовий рівень гри. У березні він став чемпіоном Європи U-18, а також грав у кваліфікації на чемпіонат світу.

Цього сезону Міхал дістався третього раунду Saudi Arabia Masters.