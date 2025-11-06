О'Салліван провів тренування для талановитого 14-річного поляка, який вже грає серед професіоналів
Ронні О'Салліван
Найлегендарніший гравець у снукер Ронні О'Салліван провів тренування для 14-річного Міхала Шубарчика. Поляк цього сезону дебютував у професійному турі.
Про тренування "Ракета" повідомив у соцмережах.
"Ділюся знаннями в Нанкіні. Чудово провести час з наймолодшим професіоналом у мейн-турі Міхалом Шубарчиком. Велика перспектива на майбутнє", – написав англійєць.
Сталося це невдовзі після вильоту О'Саллівана з турніру International Championship 2025. Ронні поступивася Джеку Лісовскі.
Шубарчик дійсно демонструє чудовий рівень гри. У березні він став чемпіоном Європи U-18, а також грав у кваліфікації на чемпіонат світу.
Цього сезону Міхал дістався третього раунду Saudi Arabia Masters.