О'Салліван провів тренування для талановитого 14-річного поляка, який вже грає серед професіоналів

Руслан Травкін — 6 листопада 2025, 18:14
Найлегендарніший гравець у снукер Ронні О'Салліван провів тренування для 14-річного Міхала Шубарчика. Поляк цього сезону дебютував у професійному турі.

Про тренування "Ракета" повідомив у соцмережах.

"Ділюся знаннями в Нанкіні. Чудово провести час з наймолодшим професіоналом у мейн-турі Міхалом Шубарчиком. Велика перспектива на майбутнє", – написав англійєць. 

Сталося це невдовзі після вильоту О'Саллівана з турніру International Championship 2025. Ронні поступивася Джеку Лісовскі.

Шубарчик дійсно демонструє чудовий рівень гри. У березні він став чемпіоном Європи U-18, а також грав у кваліфікації на чемпіонат світу. 

Цього сезону Міхал дістався третього раунду Saudi Arabia Masters. 

