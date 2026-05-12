Бойко: Іцзе – новий геній снукеру, справжній вундеркінд

Український снукерист Юліан Бойко висловився про китайця У Іцзе, який став чемпіоном світу 2026.

В інтерв'ю для "Чемпіона" 20-річний киянин відзначив, що 22-річний У був серед фаворитів, але ніхто не очікував, що він так швидко підтвердить свій статус талановитого гравця.

"За грою Іцзе цього сезону було зрозуміло, що він буде серед претендентів на звання чемпіона світу. Проте, мені здається, ніхто не думав, що це станеться так рано й так швидко.

Я майже повністю дивився матч проти Селбі. Марк непогано грав. Уже тоді я почав думати, що переможець цієї пари (стадія 1/8 фіналу – прим.) здатен дійти до фіналу.

У фіналі мені здавалося, що Мерфі завдяки своєму досвіду переграє Іцзе. Але треба визнати: Іцзе – новий геній снукеру, справжній вундеркінд.

Є лише кілька людей, які під таким тиском можуть демонструвати настільки високий рівень гри. Упевнений, що він ще довго залишатиметься серед топів і стане №1 у світі".