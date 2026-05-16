Чемпіон Більярд

Визначилися суперники українських снукеристів у плейоф Bern Open

Руслан Травкін — 16 травня 2026, 12:17
Юліан Бойко, Михайло Ларков, Антон Казаков і Денис Хмелевський дізналися суперників у плейоф Pro-am турніру Bern Open.

Сітку матчів на виліт опублікували організатори турніру.

Матчі за участю українців:

  • Михайло Ларков – Орсі Джеремія (Італія)
  • Юліан Бойко – Том Ціммерманн (Швейцарія)
  • Денис Хмелевський – Саїт Балабан (Швейцарія)
  • Антон Казаков – Міхель Батт (Швейцарія)

Поєдинки триватимуть до трьох перемог. Старт – 13:30 за київським часом. Зустрічі цього раунду, наступного і 1/4 фіналу вібудуться сьогодні. 

У плейоф пройшли представники Україні, Швейцарії, Англії, Шотландії, Німеччини, Португалії, Італії та Пакистану. Зокрема, є кілька учасників мейн-туру чи експрофі.

Переможець отримає 3000 швейцарських франків. Фіналіст – 1600. Півфіналісти – по 800. Чвертьфіналісти зароблять по 500 франків.

снукер Юліан Бойко Антон Казаков Михайло Ларков

