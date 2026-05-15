Зірка снукеру Хіггінс назвав людину, яка вивела його на вершину

Один із найкращих снукеристів в історії шотландець Джон Хіггінс назвав свою дружину головним творцем свого успіху.

Його слова передає Metro.co.uk.

"У мене є дружина! Вона – це все в одній особі: тренер, партнерка по команді, начальниця, звичайно ж, тож вона просто чудова. Існує старе прислів'я, що без неї тебе б тут не було. Так, я завдячую їй усім, звичайно ж", – сказав Джон.

Займаючи й досі п'яте місце у світовому рейтингу, вік для шотландця є просто цифрою.

"Я постійно згадую, як мій батько був живий і був у моєму віці. Чи думав він так само, як я? Чи думав він: "Я ще молодий!". Але мої діти дивляться на мене так, ніби я вже старий, і це просто коло життя. Але я все ще відчуваю себе досить молодим".

Через 3 дні, 18 травня, "Чарівнику з Вішоу" виповниться 51 рік.

