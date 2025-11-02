Українська правда
Чемпіонка світу зі снукеру встановила жіночий рекорд у цьому виді спорту

Руслан Травкін — 2 листопада 2025, 11:18
Бай Юлу
x.com/WomensSnooker

Китаянка Бай Юйлу зробила приголомшливий брейк на 145 очок під час протистояння з Ван Сіньчжун на International Championship 2025, який проходить у Нанкіні, Китай.

Про це повідомила пресслужба WST.

Це найвищий показник, який досягала жінка на професійному рівні.

Рекордний брейк не допоміг їй здобути перемогу. Бай програла з рахунком 4:6.

Попередній рекорд встановила представниця Гонконгу Нг Оньї два місяці тому на турнірі English Open.

Для Бай – це перший сенчурі-брейк цього сезону і другий за кар'єру. Вона набрала 128 очок у кваліфікації German Masters 2025 проти Юаня Сіцзюня.

У травні 22-річна Бай стала чемпіонкою світу зі снукеру серед жінок.

Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун.

