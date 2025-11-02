Чемпіонка світу зі снукеру встановила жіночий рекорд у цьому виді спорту
Китаянка Бай Юйлу зробила приголомшливий брейк на 145 очок під час протистояння з Ван Сіньчжун на International Championship 2025, який проходить у Нанкіні, Китай.
Про це повідомила пресслужба WST.
Це найвищий показник, який досягала жінка на професійному рівні.
Рекордний брейк не допоміг їй здобути перемогу. Бай програла з рахунком 4:6.
Попередній рекорд встановила представниця Гонконгу Нг Оньї два місяці тому на турнірі English Open.
Для Бай – це перший сенчурі-брейк цього сезону і другий за кар'єру. Вона набрала 128 очок у кваліфікації German Masters 2025 проти Юаня Сіцзюня.
У травні 22-річна Бай стала чемпіонкою світу зі снукеру серед жінок.
Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун.