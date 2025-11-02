Чемпіонка світу зі снукеру встановила жіночий рекорд у цьому виді спорту

Китаянка Бай Юйлу зробила приголомшливий брейк на 145 очок під час протистояння з Ван Сіньчжун на International Championship 2025, який проходить у Нанкіні, Китай.

Про це повідомила пресслужба WST.

Це найвищий показник, який досягала жінка на професійному рівні.

Рекордний брейк не допоміг їй здобути перемогу. Бай програла з рахунком 4:6.

Попередній рекорд встановила представниця Гонконгу Нг Оньї два місяці тому на турнірі English Open.

SIMPLY INCREDIBLE BAI YULU! 🙌



The 22 year old has made a break of 145 which is a new record for a woman in a professional snooker event.



A fantastic achievement in Nanjing! 😁#InternationalChampionship pic.twitter.com/iSb4JVXg5K — WST (@WeAreWST) November 2, 2025

Every shot of Bai Yulu's record breaking 145! 🔥



A breathtaking display from the young star who’s just set an incredible new benchmark for women’s snooker.



The sky is the limit! 👏#InternationalChampionship pic.twitter.com/l1FPhgA3QA — WST (@WeAreWST) November 2, 2025

Для Бай – це перший сенчурі-брейк цього сезону і другий за кар'єру. Вона набрала 128 очок у кваліфікації German Masters 2025 проти Юаня Сіцзюня.

У травні 22-річна Бай стала чемпіонкою світу зі снукеру серед жінок.

Нагадаємо, тріумфатором чоловічого чемпіонату світу став також представник Китаю Чжао Сіньтун.